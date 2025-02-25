Барбара Шетт – об отстранении бывшего тренера Рыбакиной: “По моему мнению, он полностью промыл Елене мозги”

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт поделилась своими мыслями о ситуации с дисквалификацией экс-тренера Елены Рыбакиной Стефано Вукова



“По моему мнению, он полностью промыл Елене мозги. Все видели, как он с ней обращается, как с ней разговаривает. На US Open, в прошлом году, ситуация окончательно вышла из-под контроля и тогда ее команда и семья попытались отдалить его. Мы знаем, что у нее были серьезные эмоциональные взлеты и падения, и, вероятно, он в этом сыграл свою роль. Вуков, безусловно, оказывал на нее психологическое давление, и я считаю правильным, что WTA приняла меры и отстранила его.

Я долго обсуждала эту ситуацию с Гораном Иванишевичем (работал Рыбакиной в начале этого года). Он сказал, что проблема в том, что они в отношениях. Вуков просто пытается снова втереться в доверие и вернуть свое место в команде. Это катастрофа. После всего, что он сделал, он должен просто исчезнуть из ее жизни.

В Австралии я сама слышала, как он на нее кричал. Это просто недопустимо. Поэтому я считаю, что WTA поступила абсолютно правильно, защитив своих теннисисток и приняв соответствующие меры”.

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“Проблема еще в том, что многие игроки не решаются высказаться, потому что боятся личных последствий. Например, я жутко боялась отца Елены Докич. Думаю, я никогда бы не осмелилась что-то сказать, потому что была уверена, что он меня просто убьет. В ее случае, возможно, все было еще хуже, чем у Рыбакиной, потому что ее действительно били. Но в 25 лет ты можешь не до конца понимать, что на самом деле происходит. Тогда это может казаться не таким серьезным, как ты осознаешь позже.

Но я уверена, что по ситуации с Рыбакиной и Вуковым уже несколько теннисисток общались с WTA. Важно, чтобы их анонимность была защищена, потому что у них действительно есть страх.

И еще мне очень интересно, что будет с отцом Лейлы Фернандес. То, как он обращается с дочерью, – это просто ужас. Печально, что подобные вещи до сих пор происходят и частично даже воспринимаются как нечто нормальное” – цитирует Барбору Шетт немецкое издание Kicker.

btu.org.ua