Ещё одна теннисная семья: Колхоф и Гёргес сыграли свадьбу в Нидерландах



Уэсли Колхоф и Юлия Гёргес сообщили о свадьбе, которая состоялась в минувший уик-энд в предместье города Арнем.

Нидерландец объявил о завершении карьеры в этом году, завершив сезон на восьмой строчке мирового рейтинга в парном разряде. В 2022 году Колхоф смог подняться на вершину парного рейтинга, а в прошлом году он выиграл титул на Уимлдоне.

Напомним, что Гёргес завершила теннисную карьеру четыре года назад. Представительница Германии поднималась на девятое место одиночного рейтинга WTA в 2018 году. Юлия имеет в своём активе семь титулов на уровне Тура.

Также отметим, что Колхоф и Гёргес познакомились в 2019 году на свадьбе нидерландской теннисистки Кики Бертенс.







Фото: Instagram.

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