Макс Ферстаппен: Я не собираюсь уходить из команды

По ходу сезона не раз обсуждался возможный переход Макса Ферстаппена в другую команду из-за кризиса в Red Bull, но сейчас в интервью Viaplay он заявил, что не собирается никуда уходить.

Макс Ферстаппен: «В Формуле 1 не так часто бывает, что кто-то выходит из контракта, как в футболе, где спортсмен может подписать контракт на пять лет, а через год уйти. У меня нет таких планов, хотя никто не знает, что случится через год или два. Поскольку это от меня не зависит, я об этом не думаю.

Я очень доволен своим положением. Мы только что выиграли ещё один титул. Да, мне хочется иметь более конкурентоспособную машину, но это логично. Мне комфортно в команде, здесь я чувствую себя самим собой и знаю, что наши сотрудники максимально выкладываются ради наших побед. Мне не на что жаловаться.

В середине сезона у нас был непростой период. Но уход от проблемы не помог бы её решить. Я считал важным для себя участвовать в поиске решения.

Сейчас все уверены в том, что в 2026-м, когда изменится регламент, у них будет лучшая машина. Я уверен в Red Bull, в том, что они лучше всех справятся с этой задачей».

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