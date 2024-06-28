Йос Ферстаппен: Хорнер сделал всё, чтобы я не сел за руль

Мы рассказывали, что Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, должен принять участие в «Параде легенд» в дни гоночного уик-энда в Австрии и проехать несколько кругов за рулём Red Bull RB8 2012 года. Однако теперь выяснилось, что Йос не сядет за руль.

Оказалось, что конфликт в Red Bull Racing, в котором участвуют руководитель команды Кристиан Хорнер, и семья Ферстаппена и Хельмут Марко с другой, продолжается. По словам Йоса, Хорнер предпринял шаги, чтобы не допустить его участия в «Параде легенд».

Йос Ферстаппен: «В последние дни я узнал от нескольких источников, что Кристиан Хорнер сделал всё возможное, чтобы не дать мне сесть за руль. А если я всё же сяду за руль, то не должно проводиться никаких съёмок заездов.

Я тогда ещё подумал: «Скажи мне это лично»! Мне это всё не нужно, и я нахожу эту ситуацию очень разочаровывающей».

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