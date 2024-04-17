Эдриан Ньюи прилетал в Италию, но не в Маранелло

В последнее время в европейской прессе периодически появляются различные публикации на тему того, что Эдриан Ньюи может уйти из Red Bull Racing и продолжить карьеру в Ferrari. Как правило, подобные сообщения не подтверждены фактами и базируются исключительно на информации различных источников.

На днях в немецкой прессе появилось очередное сообщение – якобы Ньюи прилетел в Маранелло на переговоры с руководством Ferrari. В качестве доказательств этой теории приводился тот факт, что Эдриана действительно видели в аэропорту итальянской Болоньи.

Однако реальность оказалась не такой интригующей. Ньюи на днях действительно был в Италии, но не для переговоров с Ferrari, а по приглашению компании KR Motorsports, которая организует трек-дни на трассах по всей Европе.

В этот раз заезды проходили на трассе в Муджелло, и Эдриан Ньюи тоже принимал в них участие, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные на сайте KR Motorsports. Кстати, на снимке Ньюи облачён в гоночный комбинезон Red Bull Racing.

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