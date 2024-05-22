В Ferrari хотят помочь Леклеру победить в Монако

Гран При Монако – домашний этап сезона для Шарля Леклера, гонщика Ferrari. Он родился и вырос в средиземноморском княжестве, поэтому ему отлично знаком буквально каждый метр знаменитого городского кольца, вот только пока ему на этой трассе не очень везло.

Поулы он здесь выигрывал дважды, но даже на подиум ни разу не поднимался, а его лучшим результатом остаётся 4-е место в гонке 2022 года. Конечно, в Ferrari надеются переломить эту тенденцию и намерены как-то помочь Шарлю, тем более что Карлос Сайнс, его напарник, уже два раза финишировал в Монако вторым.

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari: «Несколько дней назад прошла наша домашняя гонка в Имоле, а в этот уик-энд Шарль будет выступать на родной земле в Монако. Эту гонку ему ещё не удавалось довести до победного конца, и мы бы хотели ему в этом помочь.

Карлос тоже любит выступать в княжестве, ведь когда он перешёл в Ferrari,

то именно там впервые поднялся на подиум, так что у обоих наших гонщиков боевой настрой.

Общеизвестно, что на машинах нынешнего поколения обгонять в Монако труднее, чем на любой другой трассе календаря, следовательно, значение квалификации здесь ещё выше, чем обычно. Поэтому постараемся прибавить именно на одном быстром круге, ведь пока в этом сезоне нам не хватает скорости, и по субботам мы не самые быстрые.

Помня об этом, мы напряжённо трудимся, работаем на симуляторе, обсуждаем ситуацию на совещаниях с инженерами и в процессе подготовки стараемся предусмотреть всё, до мельчайших нюансов, поскольку намерены сражаться в первых рядах».

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