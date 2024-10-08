В Audi подтвердили долгосрочное будущее в Формуле 1

В Audi уверяют, что отказ Renault от разработки и поставок собственной силовой установки для команды Alpine не повлияет на решение немецкого бренда прийти в Формулу 1 с заводской командой.

Гернот Дёльнер, председатель совета директоров Audi: «У Audi долгосрочные обязательства перед Формулой 1. Предстоящий уход Renault не повлияет на наше решение. Мы даже не обсуждали этот вопрос внутри компании.

Ранее в этом году наблюдательные советы AG и Audi приняли решение о полном получении контроля над акциями Sauber. С 1 января 2025 года мы будем на 100% контролировать Sauber, а я в роли председателя совета директоров Sauber Motorsport смогу активнее участвовать в этом проекте.

В конце июля мы начали перестраивать структуру управления с четким распределением обязанностей и нашли сильных руководителей для нашего проекта в лице Маттиа Бинотто и Джонатана Уитли. Это идеальное решение для дальнейшей работы».

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