Панарин вернулся к тренировкам после травмы

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам после повреждения.

32-летний россиянин получил травму нижней части тела 1 октября во время предсезонной игры «Рейнджерс» с «Нью-Джерси Девилз» (5:4).

Первый матч в новом сезоне «рейнджеры» проведут 10 октября против «Питтсбург Пингвинз», начало — в 2:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Панарин набрал 120 очков в регулярном чемпионате НХЛ (49 голов, 71 передача) в 82 играх, а также 15 очков (5 голов, 10 передач) в 16 играх плей-офф Кубка Стэнли.

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