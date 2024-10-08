Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный промоутер Боб Арум рассказал, что победитель реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен провести следующий бой с Даниэлем Дюбуа.

«Этот бой имеет очень большой смысл, независимо, кто победит в реванше Усик – Фьюри. Если Тайсон выиграет, то нас ждет большой бой с Дюбуа, этот поединок заинтересовал бы всех в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли, это мегафайт. Если Усик выиграет в декабре, то, глядя на спорный момент в первом поединке с Дюбуа – это тоже будет масштабный бой», – сказал Арум.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua