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Футбол

Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец

Александр Зинченко не забывает бывших одноклубников

Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш стал отцом. У англичанина и его жены Саши Этвуд родилась дочь, которую пара назвала Милой Роуз.

    Полузащитник поделился радостной новостью с подписчиками в Instagram. Также поздравил игрока его бывший одноклубник – украинец Александр Зинченко.

    "Поздравляю вас обоих, брат", – написал игрок "Арсенала" и сборной Украины.

    Игрок сборной Англии стал отцом – поздравил даже украинец

    Александр Зинченко провёл с Джеком Грилишем один сезон в "Манчестер Сити". В 2022 году украинец перешёл в лондонский "Арсенал".

    В этом сезоне Грилиш сыграл 10 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах и отдал 2 ассиста.

    www.ua-football.com

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