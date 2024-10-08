Майкл Андретти ушел с поста руководителя Andretti Global

Майкл Андретти, сын чемпиона Формулы 1 Марио Андретти, ушел с поста руководителя Andretti Global, передав бразды правления своему деловому партнеру Дэну Таурису.

Разговоры о предстоящих переменах начались после того, как в конце января Liberty Media отклонила заявку Andretti Global на участие в чемпионате. Партнерство с брендом Cadillac компании General Motors могло помочь, особенно если бы в GM подтвердили создание собственной силовой установки к сезону 2028 года, но сначала отсутствие информации по этому поводу, а теперь и уход Майкла Андретти, ставят под сомнение перспективы проекта.

Майкл Андретти: «Я родился гонщиком, а после окончания карьеры сосредоточился на создании возможностей, которые вдохновят будущих гонщиков ехать быстрее меня. Многие из моих лучших воспоминаний связаны с этой компанией, я горжусь тем, что мы построили, но десятилетия работы не обходятся без жертв, после долгих раздумий и размышлений я пришел к решению сделать шаг назад, передав эстафету моему партнеру и другу Дэну Таурису.

Принимая это решение для себя, своей семьи и команды, я знаю, что многих оно удивит, особенно болельщиков – членов моей большой семьи. Многие из вас наблюдали за тем, как я рос, и росли вместе со мной, поддерживая нашу команду на каждом шагу. Болельщики Andretti – лучшие в мире.

Я не собираюсь уходить из спорта, готов стать советником и помогать во всём, чем только смогу».

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