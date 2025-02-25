Ф2: Мини быстрее всех во второй день тестов

В Барселоне завершился второй день предсезонных тестов в Барселоне. Лучшее время показал Габриэле Мини, проехавший круг в утренней сессии за 1:23.660 секунды.

С утра гонщики начали работу на длинных сериях кругов, но в конце первого часа перешли на мягкие шины и работали с пустыми баками. Гонщики поочередно сменяли друг друга на первой строчке, пока лучшее время не осталось за итальянским гонщиком Prema.

Сессия изобиловала красными флагами. Первая остановка произошла через полчаса после начала из-за вылета Макса Эстерсона во втором повороте. Во второй раз красные флаги появились, когда до конца сессии оставалось 90 минут – Арвид Линдблад застрял в гравии в седьмом повороте.

Позднее красные флаги появлялись из-за вылета Леонардо Форнароли в пятом повороте и Джека Крофуорда в последнем. Финальные красные флаги появились сразу после клетчатого флага из-за остановки Джона Беннетта во втором повороте. Несмотря на вылет, наибольшую дистанцию проехал Форнароли – 39 кругов.

Дневную сессию гонщики начали с серии коротких кругов, в которой быстрее всех оказался Оливер Гёте – 1:24.372 секунды. После большинство гонщиков переключилось на работу на длинных сериях кругов, поэтому времена практически не менялись.

Сессию пришлось прервать красными флагами, чтобы маршалы убрали мусор с траектории в последнем повороте. Во второй раз красные флаги появились за двадцать минут до конца сессии из-за остановки Сами Мегетунифа на главной прямой. Наибольшую дистанцию проехали Ритомо Миата и Виктор Мартен – по 75 кругов каждый.

В среду в Барселоне пройдёт заключительный день предсезонных тестов Формулы 2.

Результату утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Г.Мини PREMA Racing 1:23.660 23 2. Р.Миата ART Grand Prix 1:23.730 33 3. Л.Браунинг Hitech TGR 1:23.870 25 4. В.Мартен ART Grand Prix 1:23.961 30 5. Д.Дюрксен AIX Racing 1:23.971 27 6. А.Линдблад Campos Racing 1:24.021 21 7. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:24.079 28 8. Х.Марти Campos Racing 1:24.170 24 9. С.Монтойя PREMA Racing 1:24.427 26 10. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:24.470 22 11. С.Мегетуниф TRIDENT 1:24.531 20 12. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:24.550 31 13. О.Гёте MP Motorsport 1:24.894 27 14. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:24.949 34 15. Д.Беганович Hitech TGR 1:25.019 24 16. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:25.306 21 17. К.Шилдс AIX Racing 1:25.308 29 18. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:25.821 32 19. М.Эстерсон TRIDENT 1:26.170 16 20. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:26.265 27 21. Л.Форнароли Invicta Racing 1:30.102 39 22. Р.Станек Invicta Racing 1:30.233 35

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. О.Гёте MP Motorsport 1:24.372 46 2. Д.Беганович Hitech TGR 1:24.424 46 3. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:24.502 43 4. Р.Станек Invicta Racing 1:24.655 33 5. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:24.749 51 6. С.Мегетуниф TRIDENT 1:25.131 37 7. М.Эстерсон TRIDENT 1:25.251 05 8. Л.Форнароли Invicta Racing 1:25.342 37 9. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:26.042 54 10. Л.Браунинг Hitech TGR 1:26.129 19 11. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:26.133 47 12. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:26.149 42 13. К.Шилдс AIX Racing 1:26.220 57 14. Д.Дюрксен AIX Racing 1:26.544 57 15. С.Монтойя PREMA Racing 1:28.701 50 16. Г.Мини PREMA Racing 1:28.905 50 17. Р.Миата ART Grand Prix 1:28.990 75 18. В.Мартен ART Grand Prix 1:29.178 75 19. Х.Марти Campos Racing 1:29.734 36 20. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:30.171 38 21. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:30.239 44 22. А.Линдблад Campos Racing 1:30.316 51

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