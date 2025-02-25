Ф2: Мини быстрее всех во второй день тестов

В Барселоне завершился второй день предсезонных тестов в Барселоне. Лучшее время показал Габриэле Мини, проехавший круг в утренней сессии за 1:23.660 секунды.
С утра гонщики начали работу на длинных сериях кругов, но в конце первого часа перешли на мягкие шины и работали с пустыми баками. Гонщики поочередно сменяли друг друга на первой строчке, пока лучшее время не осталось за итальянским гонщиком Prema.
Сессия изобиловала красными флагами. Первая остановка произошла через полчаса после начала из-за вылета Макса Эстерсона во втором повороте. Во второй раз красные флаги появились, когда до конца сессии оставалось 90 минут – Арвид Линдблад застрял в гравии в седьмом повороте.
Позднее красные флаги появлялись из-за вылета Леонардо Форнароли в пятом повороте и Джека Крофуорда в последнем. Финальные красные флаги появились сразу после клетчатого флага из-за остановки Джона Беннетта во втором повороте. Несмотря на вылет, наибольшую дистанцию проехал Форнароли – 39 кругов.
Дневную сессию гонщики начали с серии коротких кругов, в которой быстрее всех оказался Оливер Гёте – 1:24.372 секунды. После большинство гонщиков переключилось на работу на длинных сериях кругов, поэтому времена практически не менялись.
Сессию пришлось прервать красными флагами, чтобы маршалы убрали мусор с траектории в последнем повороте. Во второй раз красные флаги появились за двадцать минут до конца сессии из-за остановки Сами Мегетунифа на главной прямой. Наибольшую дистанцию проехали Ритомо Миата и Виктор Мартен – по 75 кругов каждый.
В среду в Барселоне пройдёт заключительный день предсезонных тестов Формулы 2.
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Результату утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:23.660
|23
|2. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:23.730
|33
|3. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:23.870
|25
|4. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:23.961
|30
|5. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:23.971
|27
|6. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:24.021
|21
|7. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:24.079
|28
|8. Х.Марти
|Campos Racing
|1:24.170
|24
|9. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:24.427
|26
|10. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:24.470
|22
|11. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:24.531
|20
|12. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:24.550
|31
|13. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:24.894
|27
|14. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:24.949
|34
|15. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:25.019
|24
|16. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:25.306
|21
|17. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:25.308
|29
|18. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:25.821
|32
|19. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:26.170
|16
|20. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:26.265
|27
|21. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:30.102
|39
|22. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:30.233
|35
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:24.372
|46
|2. Д.Беганович
|Hitech TGR
|1:24.424
|46
|3. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:24.502
|43
|4. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:24.655
|33
|5. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:24.749
|51
|6. С.Мегетуниф
|TRIDENT
|1:25.131
|37
|7. М.Эстерсон
|TRIDENT
|1:25.251
|05
|8. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:25.342
|37
|9. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:26.042
|54
|10. Л.Браунинг
|Hitech TGR
|1:26.129
|19
|11. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:26.133
|47
|12. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:26.149
|42
|13. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:26.220
|57
|14. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:26.544
|57
|15. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:28.701
|50
|16. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:28.905
|50
|17. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:28.990
|75
|18. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:29.178
|75
|19. Х.Марти
|Campos Racing
|1:29.734
|36
|20. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:30.171
|38
|21. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:30.239
|44
|22. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:30.316
|51