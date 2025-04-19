Феттель: У всех бывают чёрные и белые полосы

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поддерживает Ландо Норриса, который открыто говорит о своих психологических проблемах…

Себастьян Феттель: «Разве все мы не переживаем хорошие или плохие моменты, независимо от того, выступаем мы в Формуле 1 или ходим на какую-то другую работу? Разве мы не все такие? У всех бывают чёрные и белые полосы. И я считаю неправильным, когда люди интерпретируют как признак слабости то, что Ландо говорит о себе. Это нормально. Все проходят через одни и те же проблемы на разных этапах своей жизни.

Неуверенность в себе – это самое естественное, что может быть, но когда вы говорите о своей неуверенности, это считается неестественным. Лично я считаю, что это совершенно нормально, и очень смело с его стороны – открыться и рассказать об этой стороне своего характера. Я надеюсь, что средства массовой информации поддержат Норриса и немного изменят ситуацию».

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