Марко: У Сайнса есть отличное предложение от Audi

В интервью Kleine Zeitung советник Red Bull Хельмут Марко подтвердил – он общался с Карлосом Сайнсом по поводу контракта на сезон 2025 года…

Хельмут Марко: «Всем очевидно, что Серхио сейчас проводит свой лучший сезон. Если он продолжит показывать такие результаты, как, например, на квалификации в Японии, он станет лучшим вариантом для Red Bull в 2025 году.

Сейчас он работает на команду, он осознал, что радикальный подход к настройкам в прошлом году был неправильным. Сейчас он выбирает почти такие же настройки, какие использует Макс, что в итоге работает.

Мы ведём переговоры и с Сайнсом, хотя у него есть очень выгодное предложение от Audi, которое мы не сможем превзойти. Мы знаем его еще по временам Toro Rosso, когда он выступал с Максом. Тогда очень задело, что мы поддерживали Ферстаппена в Red Bull, а не его.

Цунода? Юки отлично начал сезон, но позади только четыре гонки, так что итоги подводить рано. Но он держит Риккардо под прессингом, а в Японии их результаты были очень близки».

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