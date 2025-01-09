Йос Ферстаппен: Перед Red Bull стоит непростая задача

Йос Ферстаппен не уверен, что Red Bull удастся решить все возникшие в прошлом году проблемы во время зимнего перерыва…

Йос Ферстаппен: «У меня остаются некоторые сомнения по этому поводу. Red Bull нужно построить машину, которая будет более предсказуемой в любых условиях. Вторая половина прошлого года не даёт повод для оптимизма – Red Bull не удалось сделать машину стабильно быстрой, так почему он должен быть в этом году?

Уход многих специалистов не мог не сказаться. После ухода Ньюи команда не добилась прогресса в работе с машиной, обновления больше не работали так, как хотелось бы.

В прошлом году я достаточно сказал о причинах, по которым команда может развалиться. Давайте оставим это. Одно можно сказать наверняка: перед Red Bull в 2025-м стоит непростая задача.

Для Макса сезон 2024 года получился сложным. Его машина больше не была самой быстрой, ему приходилось атаковать на пределе, не допуская ошибок. Он всегда выкладывался на 100% и в итоге справился. Люди увидели, что Максу удаётся компенсировать слабые стороны своей машины – в 2024-м разница с напарником была особенно очевидной.

Теперь я хочу видеть пятый титул. Дело за командой, только от них зависит, как всё сложится в 2025-м».

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