ФОТО. Красавица! Жена Александра Усика впечатлила новым фотосетом

Instagram. Екатерина Усик

Екатерина Усик опубликовала результаты одной из своих последних фотосессий в Instagram.

Жена украинского чемпиона любит побаловать своих фолловеров эффектными луками – в этот раз Екатерина была в стильном черном аутфите, который выгодно подчеркнул её впечатляющую фигуру.

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За жизнью Екатерины Усик следит 160 тысяч подписчиков и они были в восторге от новой публикации и образа жены титулованного боксера:

«Вау😍🔥», «Катюха, даже маршутка становится крутой декорацией когда ты на фото 🔥», «Фон не важен, когда модель такая красивая», и так далее.

Екатерина Усик всегда поддерживает своего мужа во время боев и делает это очень эмоционально.

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