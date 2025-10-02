Леннокс ЛЬЮИС: «У этого парня лучшие шансы победить Усика, дайте ему шанс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис выбрал следующего соперника для обладателя всех чемпионских поясов супертяжелого веса Александра Усика.

«Я считаю, что сейчас лучшие шансы победить Усика имеет Джозеф Паркер. Кажется, его специально отталкивают в сторону. Дайте ему шанс, он много ждет и заслужил это. Александр должен драться с ним следующим», – сказал Леннокс.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua