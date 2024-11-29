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Бокс

Известный тренер заявил, что Хижняк пойдет по пути Усика

Известный украинский тренер Вячеслав Сенченко считает, что Александр Хижняк может пойти по стопам Александра Усика.

По словам специалиста, главная задача спортсмена – определиться самому со своим будущим. Я читал, что Александр хочет и на Олимпиаде выступить, и на чемпионат мира поехать. Это тяжело совмещать, почти нереально.

«Знаю, что Хижняк общался с Александром Красюком. Наверное, были какие-то предложения перейти в профессиональный бокс. Я не верю, что Хижняк уедет в Америку. Не верю, что он подпишет контракт с Top Rank или Matchroom. Скорее всего, он окажется в К2», – сказал он.

Сенченко считает, что если Хижняк останется в Украине и договориться с К2, то в девятом или десятом бою сможет боксировать за титул.

«У него не будет так много поединков, как у Беринчика. Все будет намного быстрее», – цитирует Сенченко vringe.com.

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