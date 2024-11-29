Известный тренер заявил, что Хижняк пойдет по пути Усика

Известный украинский тренер Вячеслав Сенченко считает, что Александр Хижняк может пойти по стопам Александра Усика.

По словам специалиста, главная задача спортсмена – определиться самому со своим будущим. Я читал, что Александр хочет и на Олимпиаде выступить, и на чемпионат мира поехать. Это тяжело совмещать, почти нереально.

«Знаю, что Хижняк общался с Александром Красюком. Наверное, были какие-то предложения перейти в профессиональный бокс. Я не верю, что Хижняк уедет в Америку. Не верю, что он подпишет контракт с Top Rank или Matchroom. Скорее всего, он окажется в К2», – сказал он.

Сенченко считает, что если Хижняк останется в Украине и договориться с К2, то в девятом или десятом бою сможет боксировать за титул.

«У него не будет так много поединков, как у Беринчика. Все будет намного быстрее», – цитирует Сенченко vringe.com.