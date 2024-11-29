Лоран Мекис: Цунода в этом году многих удивил

Руководитель RB Лоран Мекис на пресс-конференции в пятницу заявил, что у Юки Цуноды есть все необходимые качества для перехода в Red Bull…

Лоран Мекис: «Своим прогрессом Цунода в этом году многих удивил. Надеюсь, в Red Bull Racing тоже удивлены.

В нашем бизнесе главное – результаты, и если гонщик начинает ярко прогрессировать или превосходить ожидания, все очень быстро меняют своё мнение. Для Юки главное – и дальше выступать на столь же высоком уровне.

Оценивая его результаты, я могу сказать, что Юки провёл выдающийся сезон. Он сделал шаг, который никто не мог предсказать, и может этим гордиться. Гонщик такого уровня, заработавший сколько очков, безусловно готов сесть за руль более быстрой машины более сильной команды.

Что касается тестов, которые он проведет с Red Bull после окончания сезона – это цель всех наших гонщиков, все мечтают получить шанс попасть в большую команду, в нашу братскую команду. Это один из ключевых аспектов нашей команды: мы хотим вырастить наших гонщиков и сделать их достаточно конкурентоспособными, чтобы в Red Bull Racing захотели их заполучить. Мы очень рады, что у него есть эти тесты, и я уверен – он выступит хорошо».

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