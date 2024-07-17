Слухи: В Ferrari потеряли интерес к Ньюи

По слухам, в Ferrari потеряли интерес к контракту с Эдрианом Ньюи – как из-за высоких финансовых требований британского инженера, так и из-за его желания серьёзно изменить подход к работе в Скудерии.

BBC Sport пишет, что исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья не готов выполнять финансовые требования Ньюи, а тем более – делиться полномочиями. В Ferrari опасаются, что Ньюи может сосредоточить в своих руках слишком много власти, на данный момент такой шаг маловероятен.

Ньюи заявил, что пока не уверен, куда именно перейдет, хотя основными претендентами остались McLaren и Aston Martin. По данным BBC, сейчас в этом рейтинге лидирует Aston Martin.

Источник