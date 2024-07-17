Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля

Англия осталась без тренера

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Саутгейт подал в отставку с поста тренера сборной Англии

52-летний специалист намерен поработать в клубе. Сборную он возглавлял с 2016 года и выводил ее в два подряд финала ЧЕ, причем оба "Три льва" проиграли. СМИ пишут, что в шорт-листе кандидатов на замену Саутгейту есть Тухель и Почеттино.

“Реал” официально презентовал Килиана Мбаппе

Вероятно, это был самый трудный трансфер в новейшей истории Мадрида — все из-за позиции "ПСЖ". В "Реале" Мбаппе получил 9-й номер и подмахнул контракт до 2029 года. При этом Париж за суперзвезду не получил ничего — он ушел свободным агентом.

Женская сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Евро-2025

В решающем матче группы наши девушки всухую победили Хорватию благодаря двум голам до перерыва — 2:0. Таким образом, команда Владимира Пятенко заняла 2-е место в группе после Уэльса. Помимо наших в плей-офф поучаствуют еще 27 сборных; из них на Евро отберутся всего 7.

"Шахтер" продлил бразильского латераля на 5 лет

Речь о 20-летнем Винисиусе Тобиасе. Этот бразилец перебрался в Украину за пару недель до российского вторжения из "Интернасьоналя" и еще не играл за "Горняков". Последние два сезона он провел в молодежке "Реала", но впечатлить "Сливочных" не смог.

"Динамо" подписало юного таланта из Грузии

Его зовут Александре Пейкришвили, ему 18 лет и он воспитанник "Динамо Тбилиси". Среди взрослых еще не выступал, но является капитаном сборной Грузии U-19. Позиция — центральный хавбек. Судя по всему, в Киеве Александре тоже начнет в молодежке.

Квалификация ЛЧ: героические литовцы, слабый "Пюник"

8 клубов во вторник пробились во 2-й раунд квалификации ЛЧ. Наиболее спокойно получилось у румынского "ФКСБ", валлийского "Нью-Сейнтс" и, как ни странно, литовского "Пеневежиса", который прошел финнский ХИК. Главная сенсация стадии — вылет "Пюника" от минского "Динамо" (0:1). Напомним, за армян не первый год выступают наши Братков и Вакуленко.

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