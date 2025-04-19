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Футбол

Примера. Эспаньол – Хетафе 1:0. Третья подряд победа команды из Барселоны

Примера. Эспаньол – Хетафе 1:0. Третья подряд победа команды из Барселоны

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    • Встреча середняков Примеры завершилась минимальной победой "Эспаньола". В матче был создан минимум голевых моментов, а единственным автором гола стал Кумбулла, отличившийся на 39-й минуте после углового.

    Во втором тайме "Хетафе" остался вдесятером после удаления Уче на 59-й минуте. Мадридский клуб и в равных составах испытывал трудности с созданием моментов, так что в меньшинстве тем более не сумел создать проблем "Эспаньолу".

    После победы хозяев команды расположились рядом в турнирной таблице Примеры: на 11-й позиции с 39-ю баллами "Хетафе", 12-м идет "Эспаньол", имея в активе 38 очков.

    32-й тур Примеры
    Эспаньол – Хетафе 1:0
    Гол: Кумбулла, 39

    Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла (Калеро, 72), Кабрера, Ромеро – Гонсалес, Лосано (Крал, 80) – Рока, Эспосито, Каррерас (Техеро, 90) – Фернандес (Шеддира, 90)

    Хетафе: Сория – Иглесиас (Бернат, 82), Дуарте, Альдерете, Джене – Терратс (Перес, 81), Милья, Арамбарри, да Кошта (Хуанми, 72) – Йылдырим (Родригес, 46), Уче

    Предупреждения: Кошта, 14, Арамбарри, 73.

    Удаление: Уче, 60.

    www.ua-football.com

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