Арсенал растоптал Челси, Юве в финале, Цыганков возвращается. Главные новости за 23 апреля

Праздник для красной части Лондона

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“Арсенал" уничтожил "Челси" в перенесенном матче АПЛ

В лондонском дерби не вышло даже подобия борьбы. "Челси" просто ужасно реализовывал моменты, а защищался еще хуже — и в итоге счет 0:5. Михаил Мудрик вышел в старте синих и в герои не выбился; Александр Зинченко вышел с лавки "Канониров", когда все было решено.

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

"Старая синьора" проиграла 1:2 на поле "Лацио", но проползла в финал благодаря домашнему успеху 2:0 трехнедельной давности. В матче за трофей соперником команды Макса Аллегри будет победитель пары "Аталанта" — "Фиорентина", они сыграют сегодня, 24 апреля.

Цыганков вернулся в общую группу "Жироны"

Виктор пропустил два последних матча каталонцев из-за мышечного дискомфорта, но уже вчера работал в общей группе. Это означает, что мы почти наверняка увидим украинца в следующей игре с "Лас-Пальмасом" 27 апреля. Сейчас на его счету 6 голов и 4 ассиста в Ла Лиге.

Оливье Жиру перебирается в МЛС

37-летний нападающий уже летом подпишет контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", рассчитанный на полтора года. Все детали уже согласованы. Жиру, надо сказать, едет в США полным сил — в этом сезоне у него 13 голов и 8 ассистов за "Милан".

Унаи Эмери продлил контракт с "Астон Виллой"

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Эмери возглавил команду в ноябре 2022-го и без раскачки впервые за 12 лет вывел ее в еврокубки. В текущем сезоне "Вилла" еще борется за Лигу конференций, а в АПЛ идет 4-й после 33 туров.

УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024

Теперь на турнир разрешено брать не 23 игроков, как ранее, а сразу 26. За это решение проголосовали делегаты и вскоре его утвердит Исполком. Напомним, Евро-2024 стартует в Германии 14 июня; сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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