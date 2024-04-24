Карпаты хотят подписать голкипера Полесья

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Львовские Карпаты заинтересованы в подписании вратаря Полесья Дениса Бойко.
Об этом сообщает Sport.ua.
Главный тренер «львов» Мирон Маркевич хочет иметь опытного голкипера для выступлений в Украинском Премьер-лиги. Специалист знает возможности Бойко, с которым работал в Днепре.
Действующий контракт Дениса с Полесьем истекает летом. После смены тренера он потерял место в стартовом составе, а спортивный директор клуба Дарио Друди не видит перспектив в дальнейшем сотрудничестве.
В случае, когда вратарь станет свободным агентом, то первым кандидатом на него будут Карпаты.
Напомним, в последнем своем матче Полесья уступило Динамо. Подопечные Сергея Шищенко сейчас занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины с 39 очками в активе. Следующую игру команда сыграет 29 апреля против Ворсклы.