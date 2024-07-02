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Футбол

Пальинья во время игры со Словенией совершил наибольшее количество отборов за последние 12 лет. По этому показателю он уступил лишь Тимощуку

Об этом сообщает Opta Analyst

Пальинья во время игры со Словенией совершил наибольшее количество отборов за последние 12 лет. По этому показателю он уступил лишь Тимощуку

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вчера Португалия в матче 1/8 финала смогла переиграть сборную Словении только в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пенальти). Опорник Жоау Пальинья сыграл все 120 минут в этом поединке и успел отличиться интересным достижением.

    По информации Opta Analyst, португальский полузащитник совершил девять отборов в этой игре и это является наибольшим показателем за последние 12 лет. Больше всего отборов в одном матче в истории чемпионата Европы сделал Анатолий Тимощук в игре Украина — Франция на Евро-2012 году. Бывший полузащитник сделал 12 отборов в игре с "синими".

    Добавим, что в 1/4 финала Португалия сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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