Куча комплиментов. Деревянченко получил оценку от команды Мбилли. Боятся?

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Украинский боксер Сергей Деревянченко (15-5) 17 августа 2024 года в Квебеке (Канада) проведет бой во втором среднем весе против непобежденного французского боксера Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

На кону будут стоять титулы WBC Continental Americas и WBA International, которые будет защищать Кристиан Мбилли.

Камиль Эстефан, который является промоутером Мбилли, заявил, что его клиента ждет сложное испытание.

«Я не думаю, что когда-либо был боец ​​лучше (в соперниках у Мбилли. – прим), чем этот парень, у которого рекорд 15-5, а должен быть где-то 19-1. Деревянченко дрался только с чемпионами мира в своих последних пяти боях. Так что он настоящий боец. Это будет бой на самом высоком уровне, и мы уверены, что Кристиан покажет, что он достоин боя с Канело [Альваресом], а также [Хайме] Мунгией.

Это будет отличный бой. Сойдутся два панчера, два парня с крепким подбородком, они оба могут принести много огневой мощи на ринг. Это будет война», – заявил Эстефан.

sport.ua