Пока Усик занят. Паркер назвал двух соперников для большого боя

Супертяж Джозеф Паркер хотел бы провести бой против Энтони Джошуа, которому новозеландец проиграл решением судей в 2018 году.

Кроме того, боксеру интересен бой с Даниэлем Дюбуа, который ранее уже был запланирован, но в последний момент сорвался из-за болезни британца.

«Я хотел бы провести реванш с Джошуа. Хочу отомстить ему за поражение. Знаем, что Джошуа готовится к другому поединку, а я пока буду проводить свои бои».

«Кроме того, я хочу все-таки провести бой с Дюбуа. Это незаконченное с ним дело», – сказал Паркер.

В октябре Паркер проведет бой с Фабио Уордли.

