Британский супертяж: «Люди все больше верят в победу Усика над Фьюри»

Sky Sports. Александр Усик

Британский супертяж Фабио Уордли, который был спарринг-партнером Александра Усика, считает, что в мире бокса все больше верят в победу украинца в поединке с Тайсоном Фьюри.

«Мне сложно сказать, кто является фаворитом. Но после общения с людьми в боксе у меня складывается впечатление, что индустрия все больше верит в Усика. В основном это связано с психологической стойкостью и настроем. Мне кажется, что Усик более сфокусирован на своей задаче, более нацелен на результат».

«Он прикладывает больше усилий и показывает приверженность боксу. У Фьюри есть склонность расслабиться и чувствовать себя в комфорте. Усик может выбить его из этого состояния», — считает Уордли.

Бой состоится 18 мая.

sport.ua