Накатани – Иноуэ переносится. Планы Дзюнто и Наои пока не пересекаются

Getty Images/Global Images Ukraine. Дзюнто Накатани

24 февраля в Токио, Япония, местный чемпион WBC в легкой весовой категории (до 53,5 кг) 27-летний Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) провел третью подряд защиту титула, победив 23-летнего мексиканца Давида Куэльяра (28–1, 18 КО). Бой, в котором было не так уж и много интриги, открыл для Дзюнто путь к более важным и громким противостояниям.

Открыл ли он путь к бою с Наоей Иноуэ? Сегодня разбираемся в этом.

Нактани отбоксировал не лучшим образом. Но все равно одержал досрочную победу

Поединок против Давида Куэльяра вызвал вопросы относительно того, заслужил ли мексиканец такой шанс. С одной стороны, боксер находился на 6-й строчке рейтинга WBC. С другой, кого он побеждал? В рекорде – ни одного громкого имени, все поединки проходили в Мексике. Была еще одна сторона. Куэльяр – достаточно умелый боксер. В отличие от предыдущих оппонентов, имеет еще и рост, и достаточную длину рук, чтобы соревноваться с габаритным чемпионом. А еще Давид обладает крепким ударом и физической силой, чтобы соревноваться с таким сложным оппонентом.

Однако это все было в теории, пока боксеры не вышли в ринг. На самом деле оказалось, что Накатани непросто попасть или поймать такого соперника. Пришлось много двигаться вокруг оппонента, ловить его на ошибках, но получалось не очень. Куэльяр хорошо работал в ответ, не давал доставать себя силовыми. А 3-й раунд, в котором все закончилось, вообще, скорее, забирал, чем проигрывал.

Однако уровень японца все же стал решающим. Накатани нащупал темп поединка, начал бить в туловище и в голову. Зарядил комбинацию, которая сразу отправила соперника в нокдаун. Добивание состояло из одного попадания: Куэльяр был отправлен в нокаут.

Все говорили о поединке против Иноуэ. Но его, похоже, не будет

Японский мегафайт – едва ли не самый обсуждаемый поединок в карьерах обоих бойцов. Однако его не будет. По крайней мере, в ближайшее время.

В первую очередь – из-за Наои Иноуэ и его договоренности с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом и серией турниров Riyadh Season. Они договорились о том, что в 2025 году Наоя проведет один, а то и два поединка в Саудовской Аравии. И ни в одном из этих поединков ему не будет противостоять другой японец.

Турки говорит о том, что хотел бы организовать бой Наои против Ника Болла. Это – великий поединок между британцем и японцем, но здесь есть проблема: для него либо Иноуэ придется подняться в больший вес, либо Боллу спуститься. Скорее всего, первый вариант. Однако, если Наоя пойдет вверх, противостояние против Накатани никак не складывается. Из-за того, что Дзюнто для поединка против Иноуэ придется подниматься вверх. Следовательно, они никак не пересекутся.

Однако поединок против Болла не утвержден. Сейчас Иноуэ планирует защищать свой титул, а среди всех возможных соперников на дальнейший бой Ника нет. Поэтому шансы сохраняются, но небольшие.

english.kyodonews.net. Наоя Иноуэ

Следующим соперником Накатани точно не станет Иноуэ. Сам Дзюнто планирует совсем другой поединок

Дзюнто Накатани не планирует переходить в больший вес прямо сейчас. После победы над Куэльяром он заявил, что хочет сначала уделить внимание объединению поясов в своей категории, а уже после этого двигаться дальше. Под «объединением поясов» может подразумеваться все, что угодно. И поединок с другим чемпионом, и попытка стать абсолютным чемпионом мира. Тем более, что это сделать довольно просто: все чемпионы категории Дзюнто – японцы, поэтому шоу будут продаваться хорошо и дома.

Сейчас Накатани заявил о готовности сразиться с чемпионом IBF Рёсуке Нисидой. Боксеры даже встретились в ринге после того, как Дзюнто нокаутировал Куэльяра. Пожали друг другу руки и сказали, что готовы к объединению.

Итак, здесь разговоры только в деньгах, которые можно получить за бой, и временных рамках. Первое – понятно. Саудиты могут закрыть почти все потребности в гонорарах. Особенно, учитывая, что более легкие категории всегда получают меньше. Чисто финансово Наое выгоднее сейчас защитить титул, а после этого попробовать встретиться с Боллом. Если есть интерес в смене категории, ведь дальше уже будут идти по-настоящему большие ребята. И тяжелые, и высокие на фоне Иноуэ.

И, если уж японский абсолют пойдет дальше, вероятность его возвращения обратно – невысока. А значит, и поединок с Накатани как минимум отложится на год-два. И это в лучшем случае. Это не плохо для Японии, тем более что их боксеры продолжат бороться за титулы в категориях, где сейчас в основном доминируют. Но все равно жаль. Ведь сейчас – лучший период в карьерах обоих.

sport.ua