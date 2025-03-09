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Бокс

Накатани – Иноуэ переносится. Планы Дзюнто и Наои пока не пересекаются

Накатани – Иноуэ переносится. Планы Дзюнто и Наои пока не пересекаются

Getty Images/Global Images Ukraine. Дзюнто Накатани

24 февраля в Токио, Япония, местный чемпион WBC в легкой весовой категории (до 53,5 кг) 27-летний Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) провел третью подряд защиту титула, победив 23-летнего мексиканца Давида Куэльяра (28–1, 18 КО). Бой, в котором было не так уж и много интриги, открыл для Дзюнто путь к более важным и громким противостояниям.

Открыл ли он путь к бою с Наоей Иноуэ? Сегодня разбираемся в этом.

Нактани отбоксировал не лучшим образом. Но все равно одержал досрочную победу

Поединок против Давида Куэльяра вызвал вопросы относительно того, заслужил ли мексиканец такой шанс. С одной стороны, боксер находился на 6-й строчке рейтинга WBC. С другой, кого он побеждал? В рекорде – ни одного громкого имени, все поединки проходили в Мексике. Была еще одна сторона. Куэльяр – достаточно умелый боксер. В отличие от предыдущих оппонентов, имеет еще и рост, и достаточную длину рук, чтобы соревноваться с габаритным чемпионом. А еще Давид обладает крепким ударом и физической силой, чтобы соревноваться с таким сложным оппонентом.

Однако это все было в теории, пока боксеры не вышли в ринг. На самом деле оказалось, что Накатани непросто попасть или поймать такого соперника. Пришлось много двигаться вокруг оппонента, ловить его на ошибках, но получалось не очень. Куэльяр хорошо работал в ответ, не давал доставать себя силовыми. А 3-й раунд, в котором все закончилось, вообще, скорее, забирал, чем проигрывал.

Однако уровень японца все же стал решающим. Накатани нащупал темп поединка, начал бить в туловище и в голову. Зарядил комбинацию, которая сразу отправила соперника в нокдаун. Добивание состояло из одного попадания: Куэльяр был отправлен в нокаут.

Все говорили о поединке против Иноуэ. Но его, похоже, не будет

Японский мегафайт – едва ли не самый обсуждаемый поединок в карьерах обоих бойцов. Однако его не будет. По крайней мере, в ближайшее время.

В первую очередь – из-за Наои Иноуэ и его договоренности с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом и серией турниров Riyadh Season. Они договорились о том, что в 2025 году Наоя проведет один, а то и два поединка в Саудовской Аравии. И ни в одном из этих поединков ему не будет противостоять другой японец.

Турки говорит о том, что хотел бы организовать бой Наои против Ника Болла. Это – великий поединок между британцем и японцем, но здесь есть проблема: для него либо Иноуэ придется подняться в больший вес, либо Боллу спуститься. Скорее всего, первый вариант. Однако, если Наоя пойдет вверх, противостояние против Накатани никак не складывается. Из-за того, что Дзюнто для поединка против Иноуэ придется подниматься вверх. Следовательно, они никак не пересекутся.

Однако поединок против Болла не утвержден. Сейчас Иноуэ планирует защищать свой титул, а среди всех возможных соперников на дальнейший бой Ника нет. Поэтому шансы сохраняются, но небольшие.

Накатани – Иноуэ переносится. Планы Дзюнто и Наои пока не пересекаются

english.kyodonews.net. Наоя Иноуэ

Следующим соперником Накатани точно не станет Иноуэ. Сам Дзюнто планирует совсем другой поединок

Дзюнто Накатани не планирует переходить в больший вес прямо сейчас. После победы над Куэльяром он заявил, что хочет сначала уделить внимание объединению поясов в своей категории, а уже после этого двигаться дальше. Под «объединением поясов» может подразумеваться все, что угодно. И поединок с другим чемпионом, и попытка стать абсолютным чемпионом мира. Тем более, что это сделать довольно просто: все чемпионы категории Дзюнто – японцы, поэтому шоу будут продаваться хорошо и дома.

Сейчас Накатани заявил о готовности сразиться с чемпионом IBF Рёсуке Нисидой. Боксеры даже встретились в ринге после того, как Дзюнто нокаутировал Куэльяра. Пожали друг другу руки и сказали, что готовы к объединению.

Итак, здесь разговоры только в деньгах, которые можно получить за бой, и временных рамках. Первое – понятно. Саудиты могут закрыть почти все потребности в гонорарах. Особенно, учитывая, что более легкие категории всегда получают меньше. Чисто финансово Наое выгоднее сейчас защитить титул, а после этого попробовать встретиться с Боллом. Если есть интерес в смене категории, ведь дальше уже будут идти по-настоящему большие ребята. И тяжелые, и высокие на фоне Иноуэ.

И, если уж японский абсолют пойдет дальше, вероятность его возвращения обратно – невысока. А значит, и поединок с Накатани как минимум отложится на год-два. И это в лучшем случае. Это не плохо для Японии, тем более что их боксеры продолжат бороться за титулы в категориях, где сейчас в основном доминируют. Но все равно жаль. Ведь сейчас – лучший период в карьерах обоих.

sport.ua

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