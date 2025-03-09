Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #5

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах



Линия для прогнозов на пятый игровой день

Rybakina, Elena (7) vs Boulter, Katie (25) (7-15)

Tauson, Clara (22) vs Andreeva, Mirra (9) (13-7)

Collins, Danielle (14) vs Svitolina, Elina (23) (8-12)

Wang, Xinyu vs Pegula, Jessica (4) (19-5)

Zheng, Qinwen (8) vs Sun, Lulu (6-18)

Kostyuk, Marta (18) vs Dolehide, Caroline (WC) (6-16)

Muchova, Karolina (15) vs Siniakova, Katerina (6-16)

Yastremska, Dayana vs Swiatek, Iga (2) (25-4)

• На сегодняшний игровой день нужно выбрать пять матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.

• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ

• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (20:00 по Киеву).

• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking

• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:

– угадал больше победителей

– угадал больше победителей, которые шли андердогами

– подал прогнозы первым

1-е место игрового дня: 1 500 грн

2-е место игрового дня: 600 грн

3-е место игрового дня: 400 грн

Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:

1-е место в общем зачете: 10 000 грн

2-е место в общем зачете: 5 000 грн

3-е место в общем зачете: 3 000 грн

4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн

Правила конкурса:

• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking

• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.

• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)

• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.

• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking

Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com



btu.org.ua