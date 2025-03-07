Индиан-Уэллс. Марта Костюк против Робин Монтгомери во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против Робин Монтгомери откроет игровой день на корте №4 в 21:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 220/133
Призовые за карьеру: $5,371,301
Дата рождения: 05/09/2004 (20 лет)
Место рождения: Вашингтон, США
Рост: 178 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 102 (17/02/2025)
Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 126/81
Призовые за карьеру: $915,604
• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк
H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: BYE
Робин Монтгомери
R1: [Q] Юле Нимайер (Германия, №120) 3:6, 7:5, 6:2
История на турнире
Марта Костюк – 5/4 | Костюк пятый раз выступает на турнире в Индиан-Уэллс. В прошлом году она дошла здесь до полуфинала.
Робин Монтгомери – 3/3 | Для Монтгомери это четвертое участие на турнире в Индиан-Уэллс. В этом сезоне она впервые выиграла матч в основной сетке.
Выступления на харде (на 07/03/2025):
Марта Костюк – 133/82 (6/6 в этом году)
Робин Монтгомери – 82/53 (5/2 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает явной фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,28. На победу Робин Монтгомери предлагается коэффициент – 3,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)
Марта Костюк – 6/6
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 4/2 | Доха – 1/4, Дубай – R2
WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1
Робин Монтгомери – 4/2
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2
WTA 250 – 3/1 | Окленд – 1/2
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – П, П, В, П, В
Робин Монтгомери – В, П, В, П, В
Национальный фактор:
Марта Костюк – 24/20 | Костюк проведет уже пятый матч в этом сезоне против теннисистки из США. Марта обыграла Коко Гауфф в Дохе, а также потерпела поражение в поединках против Эшлин Крюгер (Аделаида), Аманды Анисимовой (Доха) и Софии Кенин (Дубай).
Робин Монтгомери – 2/1 | Монтгомери впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Украины.
• Марта Костюк проведет свой 205-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 108 побед (53%).
• Робин Монтгомери проведет 30-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 11 побед (38%).
• Марта Костюк проведет свой 57-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 25 побед (45%).
• Робин Монтгомери проведет 13-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету – 4 победы (33%).
Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.
>>>