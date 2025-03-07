Индиан-Уэллс. Марта Костюк против Робин Монтгомери во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня стартует на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против Робин Монтгомери откроет игровой день на корте №4 в 21:00 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 220/133

Призовые за карьеру: $5,371,301



Дата рождения: 05/09/2004 (20 лет)

Место рождения: Вашингтон, США

Рост: 178 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 102 (17/02/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 126/81

Призовые за карьеру: $915,604

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

Робин Монтгомери

R1: [Q] Юле Нимайер (Германия, №120) 3:6, 7:5, 6:2

История на турнире

Марта Костюк – 5/4 | Костюк пятый раз выступает на турнире в Индиан-Уэллс. В прошлом году она дошла здесь до полуфинала.

Робин Монтгомери – 3/3 | Для Монтгомери это четвертое участие на турнире в Индиан-Уэллс. В этом сезоне она впервые выиграла матч в основной сетке.

Выступления на харде (на 07/03/2025):

Марта Костюк – 133/82 (6/6 в этом году)

Робин Монтгомери – 82/53 (5/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,28. На победу Робин Монтгомери предлагается коэффициент – 3,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Марта Костюк – 6/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 4/2 | Доха – 1/4, Дубай – R2

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Робин Монтгомери – 4/2

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – QR2

WTA 250 – 3/1 | Окленд – 1/2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, П, В, П, В

Робин Монтгомери – В, П, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 24/20 | Костюк проведет уже пятый матч в этом сезоне против теннисистки из США. Марта обыграла Коко Гауфф в Дохе, а также потерпела поражение в поединках против Эшлин Крюгер (Аделаида), Аманды Анисимовой (Доха) и Софии Кенин (Дубай).

Робин Монтгомери – 2/1 | Монтгомери впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Украины.

• Марта Костюк проведет свой 205-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 108 побед (53%).

• Робин Монтгомери проведет 30-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 11 побед (38%).

• Марта Костюк проведет свой 57-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 25 побед (45%).

• Робин Монтгомери проведет 13-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету – 4 победы (33%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.

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