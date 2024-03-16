Индиан-Уэллс. Саккари одолела Гауфф и снова сыграет против Швёнтек в финале

Мария Саккари стала второй участницей решающего матча на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Мария Саккари (Греция, 9) — Коко Гауфф (США, 3) 6:4, 6:7(5), 6:2

Во втором сете греческая теннисистка была впереди со счётом 5:2, однако не воспользовалась своим преимуществом, а в десятом гейме она упустила три матчбола на своей подаче.

Саккари одержала пятую победу в восьми матчах против Гауфф и первую с мая 2022 года, когда они встречались на турнире WTA 1000 в Риме. В прошлом сезоне американка дважды обыгрывала представительницу Греции.

В финале Мария встретится с Игой Швёнтек, которой два года назад проиграла в матче за титул в Индиан-Уэллс. Однако гречанка ведёт в счёте очных противостояний с польской теннисисткой (3-2).

Саккари проведёт десятый финал на уровне Тура и третий на турнирах WTA 1000. В предыдущем сезоне она стала чемпионкой в Гвадалахаре, где выиграла свой второй одиночный трофей.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua