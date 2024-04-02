Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 2 апреля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(Grade J200; Clay — Outdoor)
Основная сетка. Финал
Елизавета Котляр (Украина, 6) — Люси Урбанова (Чехия, 1)
(Grade J200; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Никита Белозерцев (Украина, 5) — Виктор Баррейра Бонзом (Франция, Q)
Елизавета Котляр (Украина, 6) — Лила Грейс Башур (Франция, WC)
Мария Дробышева (Украина, Q) — Лайма Владсон (Литва, 2)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Никита Белозерцев/Никола Джосич (Украина/Швейцария, 2) — Самуэль Сегетти/Джакопо Васами (Италия)
(Grade J100; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Родион Четвертиков (Украина, Q) — Вячеслав Куфельд (Казахстан, Q)
Анастасия Сорская (Украина, 15) — Екатерина Дуванова (-, Q)
София Стотыка (Украина, LL) — Дарья Кузнецова (-, 13)
Вероника Гаевик (Украина, Q) — Алейна Озер (Турция, WC)
София Криворучко (Украина, 14) — Малика Амиргалиева (Казахстан)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анастасия Сорская/Стефания Пушкарь (Украина/Швейцария) — Юлия Гостакова/Катержина Кубова (Чехия)
София Криворучко/Лиа Белибова(Украина/Молдова, 7) — Марта Чогсомджав/Мелис Йилдырым (Монголия/Турция)
Вероника Гаевик/Михаэла Бобева (Украина/Болгария) — Кира Батайкина/Александра Малова (-, 4)
София Стотыка/Артина Гаши (Украина/Великобритания) — Малика Амиргалиева/Катерина Тупицына (Казахстан/-, 6)
(Grade J60; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Сабрина Толстова (Украина, 3) — Мария Лаува (Латвия)
(Grade J30; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Анна Боровицкая (Украина, LL) — Инса Гетзель (Германия, 14)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анна Боровицкая/Карла Бальдаччино (Украина/Мальта) — Гая Майс/Марция Паола Марина Пьерагостини (Италия)
Анна-Аделина Никифорук/Арина Яцута (Украина) — Бета-Анна Майо/Сатина Тамулюнас (Мальта/Эстония)
(Grade J30; Hard — Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дмитрий Малиев/Феликс Абрахам-Нильсен (Украина/Норвегия) — Даниэль Аделейе/Фрэнки Мартиаль Хойман (Нигерия/Кот-д’Ивуар) 5:7, 4:6
(U16; Category 3; Carpet — Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Юрий Столяров (Украина) — Лукас Ганс Йоган Корсстром (Финляндия, 7)
Анна Щавинская (Украина) — Алена Бобкина (Латвия)
Основная сетка. 2 круг
София Зюкина (Украина, 2) — Амелия Малюгина (Эстония)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анна Щавинская/Ронета Качинскайте (Украина/Литва, 4) — Паула Гурецкая/Алиса Латиса (Латвия)
Екатерина Чуешова/София Зюкина (Украина, WC) — Кимберли Мари Калдре/Анастасия Заикина (Эстония/Латвия)
(U16; Category 3; Acryllic — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Даниил Коновалюк/Тьяго Корроди Ритто (Украина/Португалия) — Гонсало Аморим/Луренсо Коррейя (Португалия, 7)
Тимофей Гриценко/Давид Стрехт Рибейро (Украина/Португалия) — Мануэль Морейра/Томаш Сарайва (Португалия)
(U16; Category 3; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Виолетта Скрип (Украина) — Лаура Масарикова (Словакия, 4)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Филипп Лымарь/Феликс Расер (Украина/Австрия) — Ноа Бруннер/Тео Зигаус (Австрия)
Мария Медведкова/Лусиа Щеберова (Украина/Словакия) — Диана-Каролина Дреучан/Ноа Рофе (Румыния/Австрия)
(U16; Category 3; Acryllic — Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Алексей Петушинский (Украина, 8) — Константинос Кузалис (Кипр, WC)
Андрей Максименко (Украина, 4) — Андреас Фотиадес (Кипр, WC)
Даниил Курочка (Украина) — Петрос Парсон (Кипр, Q)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Арина Якушева/Дарья Бугаенко (Украина/Молдова) — Иоанна Кириакиду/Хриса Майра Титопулос (Кипр)