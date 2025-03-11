Индиан-Уэллс. Бенчич в двух сетах победила Шнайдер и дальше сыграет против Гауфф, Векич одолела восьмую ракетку мира

Итоги шестого игрового дня на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (-, 1) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:1, 6:2

Людмила Самсонова (-, 24) – Дарья Касаткина (-, 12) 2:6, 6:3, 6:2

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:4, 3:6, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Диана Шнайдер (-, 13) 6:4, 6:4

Донна Векич (Хорватия, 19) – Эмма Наварро (США, 10) 7:6(5), 6:1

• Кис в трёх сетах одолела Мертенс, Гауфф взяла реванш у Саккари за поражение в прошлогоднем полуфинале

• Жасмин Паолини за 2,5 часа одолелеа Жаклин Кристиан, одержав четвертую победу в их четвертом поединке. Итальянка второй год подряд сыграет в 1/8 финала в Индиан-Уэллс и за выход в четвертьфинал проведет поединок против Людмилы Самсоновой, которой уступает 0-2 в личных встречах.

• Белинда Бенчич провела 20-й матч в этом сезоне и одержала 16-ю победу. Швейцарская теннисистка гарантировала себе возвращение в топ-50 мирового рейтинга, спустя всего пять месяцев после своего возвращения в тур. Напомним, что в апреле прошлого года Бенчич родила дочь. Следующий поединок Белинда сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф, которой уступила в этом году на Australian Open (общий счет их противостояния 2-1 в пользу американки).

• Донна Векич впервые с Олимпиады в Париже обыграла соперницу из топ-10 (всего 16-я такая победа в карьере). Хорватская теннисистка второй раз сыграла против Эммы Наварро и второй раз ее победила. Дальше Векич попробует прервать 14-матчевую победную серию Мэдисон Кис. Это будет их первая встреча на теннисном корте с 2019 года (Кис лидирует в их противостоянии – 2:1).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua