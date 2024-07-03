Ига Швёнтек: «Я чувствую, что с каждым годом мой процесс адаптации к траве проходит немного быстрее»

Полька Ига Швёнтек прокомментировала свою стартовую победу над Софией Кенин на Уимблдоне

— Ига, первая победа. Чувствуете себя хорошо?

— Да. Особенно из-за того, что я сыграла первый матч после двухнедельного перерыва. Чувствовала себя немного уставшей, но я счастлива, что прошла во второй раунд. Да, хорошо, что у меня будет ещё один шанс сыграть на травяном покрытии.

— Ваша статистика на Уимблдоне улучшается с каждым годом. Чувствуете ли вы себя на траве сейчас более уверенно, чем когда-либо раньше?

— Думаю, что да. Когда вы переходите на любое покрытие, первые несколько матчей не будут комфортными, и вы должны с этим смириться. Но глядя на то, как я играю на тренировках, я чувствую, что я делаю прогресс с каждым годом, и с каждым годом процесс адаптации к покрытию проходит для меня немного быстрее. Так что да, можно сказать, что я чувствую себя комфортнее. Но это не меняет того факта, что на этом корте всё равно будет тяжело, потому что это турнир Grand Slam, и надо быть подготовленной.

— В этом году у вас было несколько достаточно сложных соперниц на ранних стадиях на «мэйджорах». Мы помним, что Кенин — чемпионка Grand Slam. Как вы считаете, помогает ли вам то, что вы проходите испытания в стартовых матчах?

— Это сложный вопрос, потому что как сеяный игрок на большинстве турниров ты пропускаешь первый круг, так что в целом ты привыкаешь, что контролируешь эти первые раунды. Но на турнирах Grand Slam такой сетки нет. Тебе нужно быть готовой сразу. Очевидно, что я отношусь к каждому матчу полностью профессионально. Но иногда ты просто знаешь, что всё будет под контролем, понимаете? Другое дело, когда ты играешь с чемпионкой «мэйджора» или с теннисисткой, о которой ты знаешь, что она может хорошо играть. Я бы не сказала, что это легче, потому что на Ролан Гаррос, как вы могли видеть в матче с Наоми Осакой, я могла вылететь раньше.

Да, это даже немного сложнее. С другой стороны, когда у вас возникают стрессовые ситуации или напряжённые моменты в начале турнира, тогда, например, в полуфинале или ещё где-то, вы не будете так сильно переживать, потому что вы уже привыкли к этому и вы уже в определённом ритме. Но сначала нужно преодолеть эти первые раунды.

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