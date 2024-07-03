Ferrari привезёт технические новинки в Сильверстоун

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассказал, что команда привезёт новинки на Гран При Великобритании, которые должны повысить аэродинамическую эффективность машины и повысить прижимную силу.

Фредерик Вассёр: «Наряду с Гран При Италии, британский этап присутствует в календаре дольше, чем какой-либо другой. Быстрые повороты Сильверстоуна подчёркивают сильные и слабые стороны машины, а гонщик может во многом повлиять на результат.

Я считаю, что пакет обновлений, разработанный для SF-24 инженерами в Маранелло, станет хорошим шагом вперёд, обеспечив за счёт аэродинамики более высокую прижимную силу. Теперь задача тех, кто непосредственно работает на трассе, максимально раскрыть и использовать этот потенциал.

Этот уик-энд пройдёт по стандартному формату. Благодаря этому в нашем распоряжении будет три часа тренировок, что позволит найти настройки и раскрыть преимущества, которые должны обеспечить обновления. Но раньше я уже говорил, что умение правильно настроить машину, принесёт больший эффект, что просто установка новых компонентов.

Нам нужно лучше сделать свою работу, чтобы Шарль Леклер и Карлос Сайнс квалифицировались выше и смогли побороться за первые позиции в гонке».

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