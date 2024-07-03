Спарринг-партнер Фьюри назвал фаворита в реванше Тайсона с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Хорватский супертяжеловес Ален Бабич (12-1, 11 KO) сделал прогноз на реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и абсолютным чемпионом в хевивейте Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Если говорить о победителе реванша, то я думаю, что в этот раз перед Усиком стоит более простая задача, потому что он все увидел. Усик, видимо, интересовался, как быть с тем, что Фьюри намного тяжелее. Но теперь он побывал с этим парнем в ринге. В тот день все решил бокс. Усик был лучше, по моим подсчетам, он выиграл с разницей в два раунда.

Я не могу топить за Усика, но сейчас я склоняюсь в его сторону, как склонялся в сторону Фьюри перед первым боем», – сказал Бабич в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Отметим, что Ален Бабич был спарринг-партнером Фьюри.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua