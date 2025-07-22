Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»

Getty Images/Global Images Украина. Даниель Дюбуа – Александр Усик

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге встретились украинец Александр Усик и британец Даниель Дюбуа.

Представитель Украины нокаутировал соперника в пятом раунде и второй раз в дивизионе (третий в карьере) завоевал все четыре возможных пояса. Бывший промоутер Усика – Александр Красюк – прокомментировал победу боксера:

«Это был совсем другой Усик. Он гений. Он из другой планеты. Для меня он – величайший боксер всех времен. Я никогда не видел его таким тяжелым (на бой с Дюбуа украинец вышел с рекордным весом в своей карьере), никогда не видел его таким решительным.

Похоже, возраст для него не играет никакой роли. Усик только становится опытнее. Он эффективно использует свою энергию, не тратит ее зря. Ему 38 лет, но у него еще есть силы продолжать карьеру», – подытожил Красюк.

sport.ua