Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Букмекеры определили фаворита этого поединка. Фаворитом поединка выступает украинец Александр Усик, коэффициент на победу которого составляет 1.33. На победу Даниеля Дюбуа коэффициент – 4.15, а на ничью – 17.

Букмекеры ожидают, что бой пройдет не всю дистанцию, на это коэффициент – 1,58. А на то, что бой пройдет все установленное количество раундов, дают 2,30.

В 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua