Ролан Гаррос. Пятая ракетка мира сенсационно проиграл казахстанцу в четвертом круге, Джокович выиграл свой 100-й матч на турнире

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции известны почти все участники 1/4 финала



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Бублик (Казахстан) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) 5:7, 6:3, 6:2, 6:4

Александр Зверев (Германия, 3) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:4, 3:0 отказ

Новак Джокович (Сербия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:2, 6:3, 6:2

• Джек Дрэйпер четвертый раз сыграл против Александра Бублика и второй раз не смог его обыграть (это был их первый поединок на грунте). Пятый номер рейтинга АТР боролся за свой второй четвертьфинал на “мэйджорах”, в прошлом году он дошел до полуфинала на US Open. 27-летний Бублик, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, третий раз в карьере победил соперника из топ-5 и впервые прошел в четвертьфинал на турнире Grand Slam. Свой следующий матч он проведет против победителя встречи Янник Синнер – Андрей Рублев.

• Александер Зверев прошел в четвертьфинал Ролан Гаррос после отказа Таллона Грикспора при счете 6:4, 3:0. Немецкий теннисист сыграет 15-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam, в том числе седьмой в Париже.За свой десятый полуфинал на уровне «мэйджоров» Зверев будет бороться с Новаком Джоковичем, которому уступает 5-8 в очном противостоянии, но выиграл их последний поединок в этом году на Australian Open, где серб снялся, проиграв первый сет.

• Новак Джокович записал в свой актив 100-ю победу на турнире в Париже и стал лишь вторым игроком по этому показателю. Испанец Рафаель Надаль выиграл в столице Франции 112 матчей. Также Джокович стал третьим теннисистом, который выиграл 100 и более матчей минимум на одном турнире Grand Slam. Его опережают Надаль и Роджер Федерер. Для сербского теннисиста это будет 59-й четвертьфинал на «мэйджорах», в частности 17-й на Ролан Гаррос.

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