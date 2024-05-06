Рейтинг WTA. Топ-5 остаётся без изменений, Паолини приближается к первой десятке

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Чемпионка турнира WTA 1000 в Мадриде Ига Швёнтек начала 102-у неделю в статусе первой ракетки мира.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 06.05.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 10910 очков
2. Арина Соболенко (-) — 7498 очков
3. Коко Гауфф (США) — 7313 очков
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6673 очков
5. Джессика Пегула (США) — 4655 очков
6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090 очков (+1)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945 очков (+1)
8. Мария Саккари (Греция) — 3925 очков (-2)
9. Онс Жабер (Тунис) — 3748 очков
10. Елена Остапенко (Латвия) — 3493 очка
Победительницы турниров WTA 125 на прошлой неделе в Льейде и Сен-Мало Катержина Синякова и Лоис Буассон поднялись на 36-е (+4) и 152-е (+39) места соответственно.
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
12. Жасмин Паолини (+1)
20. Марта Костюк (+7)
66. Эшлин Крюгер (+4)
71. Мария Лурдес Карле (+11)
89. Джессика Боусас Манейро (+4)
Чемпионская гонка WTA (на 06.05.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 4335 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583 очка
3. Арина Соболенко (-) — 2455 очков
4. Даниэль Коллинс (США) — 2142 очка
5. Коко Гауфф (США) — 1993 очка
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1855 очков
7. Жасмин Паолини (Италия) — 1700 очков (+1)
8. Марта Костюк (Украина) — 1685 очков (-1)
…
9. Елена Остапенко (Латвия) — 1674 очка
10. Дарья Касаткина (-) — 1478 очков (+1)
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