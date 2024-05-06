Рейтинг WTA. Топ-5 остаётся без изменений, Паолини приближается к первой десятке

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

Чемпионка турнира WTA 1000 в Мадриде Ига Швёнтек начала 102-у неделю в статусе первой ракетки мира.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 06.05.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 10910 очков

2. Арина Соболенко (-) — 7498 очков

3. Коко Гауфф (США) — 7313 очков

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6673 очков

5. Джессика Пегула (США) — 4655 очков

6. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090 очков (+1)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945 очков (+1)

8. Мария Саккари (Греция) — 3925 очков (-2)

9. Онс Жабер (Тунис) — 3748 очков

10. Елена Остапенко (Латвия) — 3493 очка

Победительницы турниров WTA 125 на прошлой неделе в Льейде и Сен-Мало Катержина Синякова и Лоис Буассон поднялись на 36-е (+4) и 152-е (+39) места соответственно.

>>> Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно входят в топ-20

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

12. Жасмин Паолини (+1)

20. Марта Костюк (+7)

66. Эшлин Крюгер (+4)

71. Мария Лурдес Карле (+11)

89. Джессика Боусас Манейро (+4)

Чемпионская гонка WTA (на 06.05.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 4335 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583 очка

3. Арина Соболенко (-) — 2455 очков

4. Даниэль Коллинс (США) — 2142 очка

5. Коко Гауфф (США) — 1993 очка

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1855 очков

7. Жасмин Паолини (Италия) — 1700 очков (+1)

8. Марта Костюк (Украина) — 1685 очков (-1)

…

9. Елена Остапенко (Латвия) — 1674 очка

10. Дарья Касаткина (-) — 1478 очков (+1)

> РЕЙТИНГ WTA на 6 мая 2024 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 6 мая 2024 года | парный разряд

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