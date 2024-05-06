Фото: ФК Динамо Киевское Динамо установило новый рекорд чемпионатов Украины по количеству побед. Об этом сообщает пресс-служба клуба. ер-лиги стала 700-й для «бело-синих» в УПЛ. Большую часть побед киевляне одержали на своем поле (379), и чуть меньше на выезде (321). Юбилейные победы Динамо в УПЛ 1: 07.03.1992, Металлист (2: 1), главный тренер — Анатолий Пузач

100: 16.05.1996, Нива Винница (1:0), Йожеф Сабо

200: 16.07.2000, Таврия (3:0), Валерий Лобановский

>

300: 13.03.2005, Оболонь (3:1), Йожеф Сабо

400: 23.05.2009, Львов (1:0), Юрий Семин

500: 06.04.2014, Металлист (4:2), Олег Блохин

600: 08.12.2018, Карпаты (4:0), Александр Хацкевич

700: 05.05.2024, Колос ( 5:0), Александр Шовковский.

Напомним, столичный клуб продолжает вести борьбу за чемпионство в сезоне-2023/24 против донецкого Шахтера. В прошлом туре «горняки» разгромили одесский Черноморец и сохранили дистанцию ​​от Динамо в 4 балла.

В следующем туре команды встретятся между собой. Поединок состоится в субботу, 11 мая, начало— в 18:00 по киевскому времени.

Ярмоленко вышел на 4 место в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ

champion.com.ua