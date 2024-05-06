Фото: ФК Динамо Киевское Динамо установило новый рекорд чемпионатов Украины по количеству побед. Об этом сообщает пресс-служба клуба. ер-лиги стала 700-й для «бело-синих» в УПЛ. Большую часть побед киевляне одержали на своем поле (379), и чуть меньше на выезде (321). Юбилейные победы Динамо в УПЛ 1: 07.03.1992, Металлист (2: 1), главный тренер — Анатолий Пузач
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Напомним, столичный клуб продолжает вести борьбу за чемпионство в сезоне-2023/24 против донецкого Шахтера. В прошлом туре «горняки» разгромили одесский Черноморец и сохранили дистанцию от Динамо в 4 балла.
В следующем туре команды встретятся между собой. Поединок состоится в субботу, 11 мая, начало— в 18:00 по киевскому времени.