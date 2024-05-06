В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

Гран При Майами оказался не самым богатым на число штрафных баллов в этом сезоне — 7 против 11 в Шанхае, но один из гонщиков подошёл к опасной черте.

Кевин Магнуссен получил в Майами сразу пять баллов, в сумме за последние 12 месяцев у него теперь 10 баллов, а сгорать они начнут только 21 апреля 2025 года. То есть, если датский гонщик Haas F1 до этого времени получит ещё два балла, он будет вынужден пропустить следующую гонку. В Формуле 1 таких случаев ещё не было, но в молодёжных сериях случалось.

Штрафные баллы после Гран При Майами

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие К.Магнуссен Haas F1 10 09/03/25 — 3 балла С.Перес Red Bull Racing 8 17/09/24 — 1 балл Л.Сарджент Williams 8 03/09/24 — 2 балла Л.Стролл Aston Martin 7 09/07/24 — 1 балл Ф.Алонсо Aston Martin 6 24/03/25 — 3 балла Л.Хэмилтон Mercedes 4 29/07/24 — 2 балла Д.Расселл Mercedes 4 28/05/24 — 2 балла Ю.Цунода RB 3 04/06/24 — 1 балл Д.Риккардо RB 2 21/04/25 — 2 балла А.Элбон Williams 2 23/07/24 — 2 балла М.Ферстаппен Red Bull Racing 2 18/11/24 — 2 балла Н.Хюлкенберг Haas F1 2 28/05/24 — 2 балла В.Боттас Sauber 2 29/10/24 — 2 балла Г.Чжоу Sauber 1 23/07/24 — 2 балла К.Сайнс Ferrari 1 05/05/25 — 1 балл Э.Окон Alpine 1 04/05/25 — 1 балл

Источник