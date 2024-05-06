В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
Гран При Майами оказался не самым богатым на число штрафных баллов в этом сезоне — 7 против 11 в Шанхае, но один из гонщиков подошёл к опасной черте.
Кевин Магнуссен получил в Майами сразу пять баллов, в сумме за последние 12 месяцев у него теперь 10 баллов, а сгорать они начнут только 21 апреля 2025 года. То есть, если датский гонщик Haas F1 до этого времени получит ещё два балла, он будет вынужден пропустить следующую гонку. В Формуле 1 таких случаев ещё не было, но в молодёжных сериях случалось.
Штрафные баллы после Гран При Майами
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят следующие
|К.Магнуссен
|Haas F1
|10
|09/03/25 — 3 балла
|С.Перес
|Red Bull Racing
|8
|17/09/24 — 1 балл
|Л.Сарджент
|Williams
|8
|03/09/24 — 2 балла
|Л.Стролл
|Aston Martin
|7
|09/07/24 — 1 балл
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|6
|24/03/25 — 3 балла
|Л.Хэмилтон
|Mercedes
|4
|29/07/24 — 2 балла
|Д.Расселл
|Mercedes
|4
|28/05/24 — 2 балла
|Ю.Цунода
|RB
|3
|04/06/24 — 1 балл
|Д.Риккардо
|RB
|2
|21/04/25 — 2 балла
|А.Элбон
|Williams
|2
|23/07/24 — 2 балла
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|2
|18/11/24 — 2 балла
|Н.Хюлкенберг
|Haas F1
|2
|28/05/24 — 2 балла
|В.Боттас
|Sauber
|2
|29/10/24 — 2 балла
|Г.Чжоу
|Sauber
|1
|23/07/24 — 2 балла
|К.Сайнс
|Ferrari
|1
|05/05/25 — 1 балл
|Э.Окон
|Alpine
|1
|04/05/25 — 1 балл