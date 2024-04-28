В Lola объяснили, почему выбрали именно Формулу E

В своё время марка Lola была широко известна в мире автоспорта, её машины одержали немало побед в самых разных чемпионатах, в основном в период с 60-х до 80-х. Однако затем слава этой британской компании постепенно закатилась, а более десяти лет назад она вообще прекратила своё существование.

Но теперь Lola Cars возрождается уже на новом уровне и с новыми владельцами – мы рассказывали о планах её возвращения на гоночную арену в альянсе с японской Yamaha Motor: в 2025 году в Формуле E появятся машины, оснащённые силовыми установками их совместного производства, и на них перейдёт немецкая команда ABT.

Марк Престон, руководитель гоночных программ Lola Cars, объяснил, почему ставка была сделана именно на электрическую серию.

«Автоспорт, безусловно, изменился с того времени, когда Lola только начинала работать, – рассказал Престон в интервью изданию Racer. – И сейчас надо смотреть в будущее автоспорта, которое в огромной степени связано с электрификацией.

Посмотрите на Формулу 1 – там силовые установки станут на 50% электрифицированными. В WEC тоже, разумеется, применяются гибридные силовые установки. Надо помнить, что мы все работаем на автомобильную индустрию, поскольку наша задача – прокладывать путь в завтрашний день, а в нём электрические силовые установки займут значительное место».

По словам Престона, в основе планов развития бизнеса Lola Cars – «три опоры»: «Опора первая – электрификация, поэтому мы считаем, что Формула E – это лучший выбор. Опора вторая – водородные технологии. В FIA сейчас уделяют большое внимание перспективе их применения в гонках, так что водородная составляющая нас тоже очень интересует.

Но если на спортпрототипе, созданном для марафона в Ле-Мане, стоит силовая установка на водородных топливных элементах, то в конструкции такой машины также есть немало электрических компонентов.

А третья опора – экологичные виды топлива и материалов. Когда-нибудь, вероятно, мы вернёмся с производству шасси, и в основе этого будет применение таких материалов. Разумеется, в мире ведутся обширные исследования, связанные с применением био- и других современных видов топлива, и всё это тоже приходит в автоспорт.

В компании Yamaha тоже очень заинтересованы в создании электрических силовых установок, ведь их основные рынки – это рынок двухколёсной техники и двигателей для водного транспорта. У них в целом накоплен огромный объём информации в области моторостроения, а Формула E в настоящее время – высшая электрическая категория в мире автоспорта. Вполне логично, что в этой области они тоже могут поработать, и с Yamaha мы тесно сотрудничаем в процессе создания силовых установок…

Поскольку Lola никогда не производила дорожные автомобили, то и у нынешних владельцев компании такой настрой, что мы этим тоже не будем заниматься. Впрочем, кто знает? Если мы когда-либо захотим создать версию машины, предназначенную для обычных дорог, то обратимся за помощью к ABT. Однако до этого ещё далеко…»

Источник