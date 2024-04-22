Стелла: Результат удивил, но Формула 1 часто удивляет

В Шанхае Ландо Норрис во второй раз в сезоне поднялся на подиум, причём финишировал 2-м, и пока это лучший результат McLaren в 2024 году. Однако и сам гонщик, и руководитель британской команды Андреа Стелла признали, что столь высокий уровень конкурентоспособности их приятно удивил.

Андреа Стелла: «Как и для Ландо, столь высокий результат стал приятным сюрпризом и для нас! Надо признать, когда мы готовились к гонке в Шанхае, то настраивались, что главной задачей будет минимизация потерь. А оказалось, что мы смогли выступить лучше, чем на предыдущих этапах сезона – начиная с поул-позиции перед спринтом.

Думаю, в субботнем спринте мы тоже могли бы финишировать вторыми, если бы не сложности в 1-м повороте после старта. Но в квалификации мы были конкурентоспособными, а затем уверенно провели гонку. Однозначно, теперь нам предстоит подумать, как сделать более точными наши прогнозы и общее понимание, но Формула 1 часто удивляет, потому что здесь надо учитывать слишком много различных параметров.

В любом случае, это хороший результат и приятный сюрприз. Я очень рад за всех, кто работает в McLaren.

Когда по ходу гонки был введён режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), к сожалению, это произошло в такой момент, когда Ландо уже миновал въезд на пит-лейн, и мы очень нервничали, что период VSC быстро завершится, однако нам повезло, он длился достаточно долго, поэтому мы ничего не потеряли. Мы провели пит-стоп на следующем круге, после чего заняли 2-ю позицию, но справедливости ради надо подчеркнуть, что удержать её удалось благодаря темпу, на который способна машина, и отличному пилотированию Ландо.

Также надо признать, что машина Оскара получила значительные повреждения, и прижимная сила, которую генерировал диффузор, заметно снизилась. В общем, мы рады, что Пиастри удалось удержаться в первой десятке».

Благодаря очкам, заработанным Норрисом за 2-е место и Пиастри за 8-е, команда McLaren упрочила своё положение на 3-й строчке Кубка конструкторов и ещё больше увеличила отрыв от Mercedes.

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