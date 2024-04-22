Шевченко обратился к игрокам Милана накануне дерби против Интера

Председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пожелал успехов игрокам Милана, которые сегодня, 22 апреля, проведут матч 33 тура Серии А против Интера.

Легендарный нападающий «россонери» ; обратился к подопечным Стефано Пиоли с мотивационным сообщением в своем Instagram.

«Миланское дерби — всегда особый матч для меня. Столько воспоминаний и эмоций на поле, которые я в этот раз буду переживать издалека, но с той же страстью, что и всегда. Удачи, ребята… Сделайте все возможное для этих цветов и наших невероятных тиффозов. И с должным уважением к соперникам, с тем же уважением, которое я всегда проявлял, — написал Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории миланского дерби. В свое время украинец забил в ворота извечного соперника 14 голов — это на один мяч больше, чем у легендарного форварда Интера Джузеппе Меацци.

Очередное дерби состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45. Символично, что именно в сегодняшнем поединке Интер может досрочно выиграть чемпионат Италии— сейчас «нерадзуре» опережают второй Милан на 14 очков, так что в случае победы станут недосягаемыми для соперника.

champion.com.ua