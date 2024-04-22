Третья ракетка мира сообщила, что сможет вернуться на корт только в следующем году

Сторм Хантер получила серьёзную травму и перенесла операцию

Австралийская теннисистка, занимающая третье место в парном рейтинге WTA, в этом месяце должна была сыграть за свою сборную в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Казахстана.

На одной из последних тренировок Хантер получила травму, а дальнейшее обследование показало, что это разрыв ахиллового сухожилия. Несколько дней назад австралийка была прооперирована.

На вопрос одного из своих подписчиков в Instagram о том, когда она вернётся в Тур, теннисистка ответила, что на данном этапе она и её команда ожидает, что это произойдет через 12 месяцев, однако она надеется, что сможет выйти на корт раньше.

btu.org.ua