Ига Швёнтек: “Безусловно, азиатская серия самая тяжелая, потому что вы чувствуете, что сезон вот-вот закончится, но все равно надо давить”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов после выхода в четвертый круг на турнире WTA 1000 в Пекине



О матче против Камилы Осорио, которая отказалась продолжать борьбу после 0:6 в первом сете

“Да, безусловно, мне жаль её, потому что она всегда выкладывается на 100%. Она сказала мне, что получила травму в начале матча. Всегда грустно это видеть, ведь мы хотим просто соревноваться. Она не могла этого сделать. Но в целом, кроме этого, я чувствую, что хорошо сыграла в первом сете и действительно использовала свою игру, чтобы давить на Камилу”.

О главных акцентах в этой части сезона

“Думаю, мы с моей командой действительно движемся шаг за шагом, потому что, откровенно говоря, когда я приехала в Сеул, я не тренировалась много после этой истории со стопой и после US Open. Мы просто хотели адаптироваться к новым условиям и гораздо более медленному корту. Нет смысла ставить конкретные цели, когда вы чувствуете, что вам нужно сначала войти в ритм, в игру. Поэтому это и было главной целью в Сеуле. Да, турнир был про адаптацию, потому что там еще надо было привыкать к погоде и играть два матча за день.

Сюда мы тоже приехали, имея всего два тренировочных дня, чтобы почувствовать корт. Думаю, я в целом понимаю, как играть на медленных покрытиях. Считаю, что ключевым фактором является работа ног, а также умение использовать правильный момент, чтобы пойти вперед и сыграть агрессивнее. Но да, я бы сказала, что когда вы постоянно переезжаете с места на место и не имеете много времени для тренировок, главное всегда – это адаптироваться в начале. Возможно, уже на более поздних этапах турнира вы видите, что работает, а что нет, и можете четко сказать: я могу играть так или иначе. Каждое место отличается. Как вы знаете, мы не сидим и не говорим: «О, мы должны выиграть здесь, здесь, здесь и здесь», потому что это не мой стиль”.

О болельщиках в Китае

“Я чувствую, что они гораздо более восторженные и позитивные. Они поддерживают вас независимо от того, что происходит. Даже если ты раздаешь автографы и говоришь, мол, тебе уже надо уходить, они все равно кричат вам что-то хорошее, чего, возможно, в других странах не будет. Я очень ценю все, что они делают для меня.

Также и подарки, они очень продуманы, видно, что тратят много времени на это. Сегодня матч был короткий. Я не чувствовала себя очень уставшей. Подумала, что будет хорошо провести с ними больше времени, поэтому и долго раздавала автографы. Но да, бывают моменты, например, в отеле, когда я говорю: «Друзья, я буду на корте, это место, где я работаю, так что там я подпишу все эти вещи». Есть места, где хочется немного приватности. В целом поддержка невероятная. Думаю, здесь самая большая из всех мест в Туре. Возможно, кроме Польши, но я не играю там на турнирах. Я даже не знаю почему, но люди здесь действительно очень приятные. Я это очень ценю”.



О большом количестве отказов игроков за последние дни

“Стоит ли быть более избирательным в этой части сезона? Да, думаю, это разумный вопрос, потому что, очевидно, сезон длинный. В это время люди более истощены. И, безусловно, к сожалению, азиатская серия самая тяжелая, потому что вы чувствуете, что сезон вот-вот закончится, но все равно надо давить.

Что касается меня, я еще не знаю, как будет выглядеть моя карьера через несколько лет. Возможно, мне придется выбирать турниры и пропускать некоторые, даже если они обязательные. Да, WTA со всеми этими обязательными правилами сделала нам все довольно сложным. Не думаю, что любой топ-игрок реально сможет выполнить это, например, сыграть все шесть турниров категории 500. Это просто невозможно вписать в календарь. Но да, мы должны подходить к этому разумно, к сожалению, не очень считаясь с правилами, а думая о своем здоровье. Это сложно.

Единственное, что я могу сделать сейчас, когда решила играть все эти обязательные турниры, так это заботиться о своем теле, о восстановлении. У меня есть хорошая команда, которая мне в этом помогает. И я достаточно опытная, чтобы знать, что делать. Физически я чувствую себя хорошо. Но да, травм действительно много. Думаю, это потому, что сезон слишком длинный и слишком интенсивный”.

О создании собственного благотворительного фонда и первых программах по поддержке молодых польских спортсменов

“Эта идея появилась у меня еще в 2022-м году. Должен сказать, что не всегда было время это реализовать. Первоначальный план был начать весь процесс в прошлом году, но пришлось отложить из-за того, что произошло [допинговое дело]. Чтобы все это работало, это больше работа моей команды, за что я очень благодарна, потому что это люди, которые достаточно опытные, чтобы подсказать, как все должно выглядеть и формально, и практически. Мои идеи просто возникают в голове, поэтому это достаточно быстрый процесс.

Конечно, мы только начали, поэтому, наверное, смогу сказать больше через несколько месяцев. Я очень счастлива, что наконец смогла это сделать. Думаю, это еще довольно рано, учитывая мой возраст. Я действительно хочу иметь что-то большее, над чем можно работать, например, помогать кому-то или другим спортсменам, потому что это также дает более широкую перспективу.

В этом мире топ-игроки многого достигают. Но также важно помнить, откуда ты пришел, и, возможно, помочь другим спортсменам, которые борются с трудностями, использовать свой опыт и одновременно ценить, что имеешь этот опыт и хороших людей рядом, которые тебе помогли. Думаю, это также немного пригодится и мне. Я очень рада за весь этот проект. Да, мы до сих пор получаем много портфолио. Все эти спортсмены пишут электронные письма и заполняют форму на моем сайте, чтобы подать заявку. Думаю, выбор будет непростым (улыбается). Считаю, что это замечательно. Посмотрим, как пойдет”.



btu.org.ua