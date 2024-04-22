Дончич, Йокич и Гилджес-Александер претендуют на награду MVP сезона в НБА

Победителей всех номинаций будут оглашать в ходе плей-офф

НБА назвала финалистов на индивидуальные награды по итогам сезона 2023/24.

Наиболее ожидаемой номинацией, традиционно, стала награда MVP сезона. На нее претендуют Лука Дончич из Далласа, Шэй Гилджес-Александер из Оклахома-Сити Тандер и представитель Денвер Наггетс Никола Йокич.

Отметим, что в номинации на лучшего защитного игрока претендует Виктор Вембаньяма из Сан-Антонио Сперс. Также представитель Сперс попал в номинацию «лучшего новичка сезона».

Победителей семи индивидуальных номинаций будут объявлять в ходе плей-офф. Сейчас 16 клубов НБА начали борьбу в 1/8 финала и провели по одной игре.

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