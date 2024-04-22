Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на призывы внедрить систему определения голов

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В первом тайме матча 32-го тура Ла Лиги "Реал" — "Барселона" (3:2) случился спорный эпизод. После удара Ламина Ямала в ворота украинского голкипера Андрея Лунина мяч буквально на сантиметры не пересек полностью линию ворот.

На показанных фотодоказательствах было подтверждено, что арбитр принял правильное решение, не засчитав гол в ворота "сливочных", но после матча в стане "Барселоны" открыто выражали недовольство отсутствием технологии автоматического определения голов в чемпионате Испании.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, в свою очередь, отреагировал в Х (бывший Twitter) на эти призывы, опубликовав подборку скриншотов публикаций СМИ, где система сталкивалась с техническими ошибками, что приводило к скандалам.

"Без комментариев", — подписал публикацию Тебас.

Как отмечает AS, руководство Ла Лиги считает технологию автофиксации гола слишком дорогой. Ее стоимость составляет 3–4 миллиона евро за сезон.

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